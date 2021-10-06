На месте поисково-спасательной операции в Белом море бушует ветер до 13 м/с и идет дождь

В районе поисков стоит непогода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 октября в Белом море в районе Кашкаранцев затонуло частное судно "Фаворит", вышедшее на рыбалку. На борту находились пять человек, выжить удалось одному, двое погибли, еще двоих ищут. В эти минуты идет поисково-спасательная операция.

- В районе поисков ветер юго-западный 8 - 13 м/с, временами дождь, температура воздуха 9 - 11 градусов, высота волн достигает 1 - 2 метров, - сообщил Николай Малашин, начальник центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Мурманской области.

По факту крушения "Фаворита" возбуждено уголовное дело.

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