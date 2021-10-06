На территорию колонии в Мурманске беспилотник пытался доставить 187 СИМ-карт

Беспилотник не долетел до колонии и бросил сверток за ее пределами. Фото: УФСИН по Мурманской области

На территорию исправительной колонии № 17 в Мурманске пытался залететь беспилотник. Его из-за звука заметили сотрудники учреждения.

- Не долетев до предполагаемого пункта назначения, он скрылся в неизвестном направлении. Во время обхода внешней территории колонии сотрудники обнаружили на земле сверток белого цвета, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Внутри упаковки лежал мобильный телефон, 187 СИМ-карт разных операторов, USB-кабель с зарядным устройством и наушники. По данному факту проводится проверка.

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