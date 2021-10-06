В Мурманской области на трассе "Кола" перевернулся грузовик

На трассе "Кола" перевернулся грузовик с песком. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 6 октября в Кольском районе Мурманской области произошло ДТП.

У Желтой горы - пересечения трассы "Кола" и Кильдинского шоссе - перевернулся грузовик с песком. Все обстоятельства аварии выясняются, о пострадавших пока не сообщается.

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