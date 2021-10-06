В Белом море продолжают искать пропавших с судна "Фаворит" людей

На месте крушения "Фаворита" продолжается поисково-спасательная операция. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 октября в Белом море затонуло судно "Фаворит", на борту которого находились пять человек. Один выжил, еще одна спасенная скончалась от переохлаждения по дороге в больницу, тело третьего пассажира нашли у берега.

- С наступлением светлого времени суток продолжились поиски пропавших людей в Белом море в Терском районе Мурманской области. К поисково-спасательным работам привлечены поисково-спасательные подразделения Кандалакши, водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, работники инспекторского участка Умба ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, волонтеры "МурманСпас" и психологи, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники.

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