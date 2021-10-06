Из-за ремонта дорог в Мурманске образуются километровые пробки

Из-за ремонта дорог образуются пробки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Несмотря на то, что дорожную кампанию в Мурманской области обычно обещают закончить к концу сентября, сделать это в срок успевают редко.

В Мурманске сейчас идет ремонт прибрежной дороги, также снята часть полотна от моста через Кольский залив в сторону Абрам-Мыса.

Водители жалуются на пробки, которые возникают из-за ремонта на этих участках. Заторы растягиваются на километры.

Напомним: 8 октября синоптики обещают мокрый снег.

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