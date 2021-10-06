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Происшествия6 октября 2021 8:50

Поджигателя здания правительства Мурманской области до сих пор не нашли

Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь "белого дома"
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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От огня пострадала входная группа второго подъезда здания правительства Мурманской области.

От огня пострадала входная группа второго подъезда здания правительства Мурманской области.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестный мужчина подбежал к зданию правительства Мурманской области и бросил коктейль Молотова в дверь второго подъезда. Затем мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Как рассказал источник "КП" в правоохранительных органах, ночного поджигателя до сих пор не нашли.

Напомним: во время происшествия пострадал охранник, который, услышав шум, выбежал на улицу и получил ожоги.

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