Поджигателя здания правительства Мурманской области до сих пор не нашли

От огня пострадала входная группа второго подъезда здания правительства Мурманской области. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестный мужчина подбежал к зданию правительства Мурманской области и бросил коктейль Молотова в дверь второго подъезда. Затем мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Как рассказал источник "КП" в правоохранительных органах, ночного поджигателя до сих пор не нашли.

Напомним: во время происшествия пострадал охранник, который, услышав шум, выбежал на улицу и получил ожоги.

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