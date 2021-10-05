Стало известно, зачем судно "Фаворит" вышло в Белое море в непогоду

Несмотря на непогоду, судно вышло в море. Фото: Евгения ГУСЕВА

5 октября в Белом море рядом с селом Кашкаранцы затонуло частное судно "Фаворит". На борту было пять человек, в том числе 49-летний капитан и одна женщина. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, в море судно вышло на рыбалку.

В первые часы после крушения на месте удалось найти спасательный плот с двумя выжившими. Их повезли в больницу, однако по дороге один из спасенных умер от переохлаждения. Поиски еще трех человек продолжаются.

На месте происшествия высокие волны мешают проведению поисково-спасательной операции.

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