Водолазы не могут приступить к поискам пропавших пассажиров «Фаворита» в Белом море

В море бушует шторм. Фото: Виктор Гусейнов

5 октября в Белом море рядом с селом Кашкаранцы затонуло частное судно «Фаворит». Двух человек из пяти, находившихся на борту, удалось найти в первые часы после случившегося. Их повезли в Умбу, к сожалению, один из спасенных умер от переохлаждения по дороге.

На место крушения судна прилетел вертолет из Архангельска, но из-за темноты он не может приступить к поискам, как и водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

- В связи со штормовыми погодными условиями, выход в море не представляется возможным. Водолазная группа находится в готовности к работам по поиску пострадавших, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

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