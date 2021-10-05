С начала 2021 года население Мурманской области уменьшилось на 4,4 тысячи человек

В Мурманской области продолжается убыль населения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманскстат подготовил исследование социально–экономического положения Мурманской области за январь - август 2021 года.

- По предварительной оценке, численность населения Мурманской области на 1 августа 2021 года составила 728,4 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 4,4 тысячи человек (на 0,6%), - сообщили статистики.

За минувшие восемь месяцев родился 3451 человек, умерли 6325 человек, приехали в область 16 016 человек, уехали - 17 575.

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