Погода в Мурманске на 6 октября 2021 года: временами дождь и сильный ветер

Днем будет до +13 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К середине рабочей недели погода не сулит яркого солнышка и тепла. Как сообщили синоптики, в Мурманской области ожидается временами дождь и местами сильный ветер.

- 6 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на север Баренцева моря. Преобладающая температура воздуха ночью составит +4+9 градусов, днем +8+13, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

7 октября циклон сместится на север Карского моря, а к нашему региону с юга Скандинавии переместится очередной циклон: при прохождении атмосферных фронтов ожидаются обильные осадки и понижение температуры воздуха.

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