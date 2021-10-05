На кладбище по дороге Мурманск - Мурмаши увидели медвежонка

Медвежонок вышел на кладбище. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Instagram-аккаунте murmansk_chp появилась информация, что на кладбище по дороге Мурманск - Мурмаши заметили медвежонка.

- В 9 - 10 утра 5 октября возле секторов 50 - 70 решил выйти на прогулку медвежонок. Видимо, где-то рядом мама, - сообщает murmansk_chp.

Напомним: в сентябре на городском кладбище Мурманска уже находили следы медведя. Однако самого хищника не наблюдали.

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