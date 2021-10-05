Волны в районе крушения судна "Фаворит" достигают двух метров

Волны не позволяют пустить в открытое море маломерные спасательные суда. Фото: Евгения ГУСЕВА

В районе села Кашкаранцы в Белом море потерпело бедствие частное судно "Фаворит". На борту находились пять человек - двух из них, молодого парня и девушку, спасатели обнаружили. По предварительным данным, девушка скончалась от переохлаждения, когда ее везли на скорой в больницу Умбы. Молодой человек жив.

Остальных пассажиров и членов экипажа продолжают искать. Как сообщил источник "КП"-Мурманск", из-за непогоды их приходится высматривать с берега.

- Дует сильный юго-западный ветер, в порывах 15 - 16 метров в секунду. Прибойные двухметровые волны не позволяют пустить в открытое море маломерные спасательные суда, - уточнил источник.

В район крушения также вылетел вертолет из Архангельска.

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