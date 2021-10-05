На месте крушения судна "Фаворит" нашли молодого человека и девушку

Поисково-спасательная операция у Терского берега продолжается.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Около 13.30 5 октября в Белом море после получения пробоины стало тонуть частное судно "Фаворит", на борту которого находились пять человек.
Как стало известно "КП"-Мурманск" от своего источника, на месте крушения нашли двух человек - молодого человека и девушку.
- Оба находятся в удовлетворительном состоянии, но в шоке, их на скорой везут в Умбу, - уточнил наш собеседник.
На месте крушения "Фаворита" нашли спасательный плот. Фото: источник КП
Ранее уточнялось, что на месте, где "Фаворит" начал тонуть, нашли спасательный плот. Судьба еще трех человек с судна пока не известна. Поисково-спасательная операция продолжается.
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