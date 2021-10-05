Осужденный из СИЗО Мурманска попросил его помиловать

Было решено поддержать ходатайство северянина. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области на заседании комиссии по вопросам помилования рассмотрели ходатайство осужденного, который отбывает наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1.

Мужчина просит заменить неотбытую часть наказания более мягким наказанием, не связанным с лишением свободы. Известно, что преступление северянина не тяжкое, имущественного характера.

- Комиссия приняла во внимание, что мужчина ранее не был судим, у него на иждивении есть дети. Осужденный поддерживает социально-полезные связи, ущерб, причиненный преступлением, возместил, режим отбывания наказания не нарушает, трудоустроен, - сообщили в УФСИН России по Мурманской области.

Было решено поддержать ходатайство северянина. Заключение комиссии в ближайшее время представят губернатору Андрею Чибису, который рассмотрит его и внесет представление Президенту РФ о целесообразности применения или неприменения акта помилования к осужденному.

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