Коллекции Мурманского областного краеведческого музея исследовал археолог РАН

Результаты работы будут представлены на конференциях и в научных статьях. Фото: vk.com/mokm51

В Мурманском областном краеведческом музее на днях работал археолог Антон Мурашкин - сотрудник Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге. Он изучал предметы коллекций, обнаруженных в конце 1960 - начале 1970 годов карельскими археологами при раскопках в центральной части и на юго-западе Кольского полуострова.

- Специалист сконцентрировался на двух темах. Первая – изучение ножевидных пластин. Детальная фотофиксация в нескольких ракурсах, измерения и подробное описание внешнего вида и различных способов обработки позволит проверить предположение о более ранней датировке стоянок реки Воронья, определить степень сходства с другими мезолитическими комплексами. Вторым вопросом, интересовавшим петербургского археолога, было изучение примесей в древней керамике и использование керамических тиглей при металлообработке в эпоху бронзы на Кольском полуострове, - сообщили в краеведческом музее.

Результаты этой работы будут представлены на конференциях и в научных статьях.

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