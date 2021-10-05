Отказ заплатить по счету обернулся для жителя Мурманска задержанием

Мужчина отказался платить по счету. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Отказ заплатить по счету в ресторане обернулся для северянина «путешествием» с росгвардейцами до ближайшего отделения полиции.

Вечером 4 октября на пульт дежурного Росгвардии поступил сигнал тревоги из ресторана на улице Крупской в Мурманске. На место происшествия был направлен наряд вневедомственной охраны.

Оказалось, что кнопку нажал один из сотрудников. Поводом для этого стало поведение одного из посетителей - мужчина отказался оплатить счет на сумму более 1,5 тысячи рублей.

– 56-летний мужчина, оказавший сопротивление росгвардейцам, был задержан правоохранителями и передан полицейским для дальнейшего разбирательства, – сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

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