Прокуратура начала проверку по терпящему бедствие судну "Фаворит" в Белом море

К месту происшествия направлены силы МЧС. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В эти минуты проходит поисково-спасательная операция в Белом море. В районе села Кашкаранцы тонет частное судно "Фаворит". Информация о ЧП поступила в 13.30 5 октября.

- По предварительным данным, на борту судна находятся 5 человек. Для спасения экипажа к судну направлены силы МЧС, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности при эксплуатации водного транспорта. По предварительной информации, "Фаворит" получил пробоину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплоход "Клавдия Еланская" выставили на продажу. В правительстве Мурманской области прокомментировали ситуацию (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru