В Печенгском районе 73-летняя бабушка ушла на прогулку и пропала

Тех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться в полицию. Фото: vk.com/pechenga112

В Мурманской области идут поиски 73-летней пенсионерки Елены Дикуниной. Жительница Никеля ушла из дома на прогулку 2 октября около обеда и все еще не вернулась. Об этом сообщили в ЕДДС Печенгского муниципального округа.

Приметы: на вид 70 - 75 лет, нормального телосложения, рост 160 сантиметров, глаза серые, волосы седые до плеч, при ходьбе хромает. Северянка была одета в синюю матерчатую куртку, черные джинсы и коричневые ботинки.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Печенгскому району: 8815-54-502-22 или «02», «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего в Мурманской области Владимира Демченко нашли мертвым в лесу. Северянина искали с 16 сентября, когда он уехал на работу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru