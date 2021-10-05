Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 октября 2021 года составило 2100 человек

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 73 320 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 октября 2021 года составило 2106 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 6 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 278 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 165 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 73 320 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Оленегорск.

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