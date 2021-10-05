В Мончегорске животноводческое хозяйство загрязняет почву навозом

В отношении руководителя фермы прокуратура города возбудила административное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мончегорска выявила нарушения в работе местного животноводческого хозяйства. Там не соблюдалось законодательство об отходах производства и потребления.

Ферма включает в себя два здания для крупного рогатого скота, оборудованных системой механизированной уборки навоза, который удаляется из коровников и накапливается рядом на земельном участке. Общая площадь накопленного навоза крупного рогатого скота, а также отходов опилок, загрязненных навозом, на момент проверки составляла 40 квадратных метров.

- Навоз находится вне специально обустроенных мест, сброшен на почву на площадке без твердого покрытия и без ливневой канализации, что негативно влияет на состояние почвенного грунта и приводит к его загрязнению, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении руководителя животноводческого хозяйства прокуратура города возбудила административное дело по части 1 статьи 8.2.3 КоАП РФ с возможностью наложения штрафа до 60 тысяч рублей или приостановления деятельности фермы до трех месяцев.

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