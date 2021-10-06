Пройди квест от Мурманского морского торгового порта и «КП» и получи приз

Первое задание будет уже в пятницу, 8 октября. Не пропустите! Фото: Пресс-служба ММТП

К празднованию 105-летия Мурманска «Комсомольская правда» и АО «Мурманский морской торговый порт» подготовили квест, победители которого получат призы и экскурсию от ММТП.

Правила просты: с 4 октября каждую неделю мы будем по пятницам публиковать задания на сайте и в группе в «ВКонтакте», а по средам печатать их в еженедельном выпуске.

Ваша задача – найти места, которые мы загадали, и сфотографировать их. Все эти места связаны с ММТП или имеют особенное значение для города-героя. Присылайте нам фотографии в группу «Комсомолки» в «ВКонтакте», на почту kpmurmansk@phkp.ru или в WhatsUp по номеру 8991-671-16-33.

Наш квест закончится 4 ноября, а после Дня народного единства мы подведем итоги и наградим победителей.

Первое задание будет уже в пятницу, 8 октября. Не пропустите!

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