На трассе "Кола" в Мурманской области появились четыре новые камеры скоростного контроля

В Мурманской области появится 20 дополнительных камер фиксации нарушений на дорогах. Фото: Иван МАКЕЕВ

На участке федеральной трассы "Кола" в Мурманской области 2 и 3 октября установили 4 новых камеры контроля скорости, еще 6 появятся в ближайшее время. всего же до середины октября в регионе будет установлено 20 дополнительных технических средств фото- и видеофиксации, 18 из них - на трассе "Кола".

- Все камеры будут размещены вблизи въездов на АЗС и площадки отдыха. Наиболее тяжелые последствия бывают после дорожно-транспортных происшествий, когда водители допускают движение с высокой скоростью, а увеличение скорости движения транспортных средств, особенно за пределами населенных пунктов, – это обратная сторона масштабных ремонтов автомобильных дорог в регионе, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Также на дорогах можно будет встретить мобильные комплексы контроля.

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