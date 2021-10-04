В Мурманске мужчина попытался вынести из магазина рыбы на 2,5 тысячи рублей

На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В одном из магазинов Мурманска мужчина попытался похитить рыбы на 2,5 тысячи рублей.

Инцидент произошел в торговом зале гипермаркета на улице Шевченко. Администратор магазина заметил подозрительного покупателя. Присмотревшись, он увидел, как северянин берет с полок рыбу и прячет ее в сумку. Мужчина пытался покинуть магазин, но его задержали. А администратор нажал тревожную кнопку.

На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

– Мужчина 1971 года был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб в магазине оценили в сумму свыше 2,5 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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