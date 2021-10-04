Как в Мурманске прошло маппинг-шоу на 105-летие города

На самом высоком здании за Полярным кругом показали всю историю города-героя до наших дней, включая революционное время и военное. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Празднование 105-летия Мурманска было богато на события. Северяне впервые увидели шоу-дронов над Центральным сквером, а вот салют был традиционным, но особенно праздничным.

Еще одним подарком стало маппинг-шоу. Это вид представления, когда проекция изображения идет на здания или другие поверхности. В Мурманске "холстом" для виртуальных картин стал гостинично-деловой центр "Арктика".

На самом высоком здании за Полярным кругом показали всю историю города-героя до наших дней, включая революционное время и военное.

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