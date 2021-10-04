Завершены поиски 76-летней пенсионерки из Молочного

Пожилую северянку нашли живой и невредимой. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области завершились поиски 76-летней жительницы Молочного. Напомним: Надежда Жеглова ушла из дома 10 сентября, и с тех пор ее местонахождение было не известно.

К счастью, пожилую северянку нашли живой и невредимой. Оказалось, что она уехала в Колу, где ее узнали местные жители и передали сотрудникам полиции. Сейчас пенсионерка дома.

Напомним: пропавшего в Мурманской области Владимира Демченко нашли мертвым в лесу. Северянина искали с 16 сентября, когда он уехал на работу.

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