На озере вблизи дороги на Териберку живут лебеди

Если поднять глаза к небу, то уже можно увидеть стаи птиц, летящие на юг. А вот лебеди покидать Заполярье не торопятся. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Судя по погоде, зима в Мурманскую область пока не торопится. Хотя синоптики и обещают по региону сильный ветер.

Если поднять глаза к небу, то уже можно увидеть стаи птиц, летящие на юг. А вот лебеди покидать Заполярье не торопятся.

Фотограф "КП"-Мурманск" увидел этих красивых белоснежных птиц на одном из озер на развилке дорог на Териберку и Туманный. Также часто их видят на водоемах вблизи Никеля.

В Заполярье живет лебедь-кликун, занесенный в региональную Красную книгу. Кроме того, у нас можно встретить редкого гостя - лебедя-шипуна.

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