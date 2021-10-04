За сутки в Мурманской области 163 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 55 270 северян, на лечении остаются 15 785 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 4 октября 2021 года, за последние сутки 163 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 73 155 человек, количество летальных исходов - 2100 (+6 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+60, всего 35 590), Мончегорск (+32, всего 5488) и Оленегорск (+16, всего 3868).

Выздоровели 55 270 северян, на лечении остаются 15 785 пациентов.

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