Ответ коллегам: "дна" в Мурманске нет

День города в Мурманске отмечали 3 октября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

"Комсомольская правда"-Мурманск" 4 октября создала инфоповод, сама того не ведая. На нашем сайте вышла новость с заголовком "На Дне города в Мурманске выступила группа Burito".

Вслед за пабликом "Мурманск" по нашему материалу прошелся "СеверПост".

- Мурманская журналистка Ника Светлова отыскала дно Мурманска. Это центр столицы Заполярья. К сожалению, некоторые наши коллеги совершенно утратили чувство родного языка. Благодаря этому и была добавлена ложка дегтя в праздничную бочку меда, - пишет аноним на "СеверПосте".

Фото: скриншот severpost.ru

Мы "понимаем" желание откусить свой кусок трафика, но не понимаем, почему это надо делать за счет коллег. Тем более, что если мы "нашли дно Мурманска", то "СеверПост" в мае этого года сделал открытие масштабнее - обнаружил "дно Мурманской области".

Если наш заголовок оскорбил кого-то из читателей или коллег, то заверяем, что наше СМИ принижать Мурманск или празднование 105-летия не имело намерения. Норма языка такое употребление слов, как в нашем заголовке, допускает. Для нас "День города" - это День города, и не более. Никаких "доньев" искать не надо, как и соринку в чужом глазу.

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