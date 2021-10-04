4 октября жители Мурманска смогут проехать на необычном экскурсионном троллейбусе

Северяне услышат стихи мурманских поэтов о городе и интересные факты о Мурманске. Фото: Олег ФИЛОНОК

Для жителей Мурманска подготовили необычный сюрприз ко Дню города. 4 октября в 11.50 от конечной остановки на улице Магомеда Гаджиева отправится троллейбус № 3, в салоне которого будет работать библиотекарь-экскурсовод. По пути следования троллейбуса экскурсовод расскажет об истории Мурманска, его улицах и памятниках.

- Особое внимание будет уделено любимому мурманчанами району Семеновского озера. В пути речь пойдет в том числе о мемориале «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», культурно-парковом комплексе им. О. П. Найденова, мурманском океанариуме, центре «Лапландия», храме Спас-на-Водах; мемориальном комплексе морякам, погибшим в мирное время, мемориале «Стойкости и мужеству жителей Мурманска в годы Великой Отечественной войны», краеведческом музее, памятнике Анатолию Бредову, площади Пять Углов, - сообщили в АО "Электротранспорт".

Также пассажиры услышат стихи мурманских поэтов о городе и интересные факты о Мурманске.

На обратном пути следования троллейбуса (от улицы Радищева) рассказ экскурсовода также будет.

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