Житель Мончегорска избил возлюбленную трубой от пылесоса

60-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В отдел полиции Мончегорска поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставлена 49-летняя женщина с телесными повреждениями. Медики травму квалифицировали как легкий вред здоровью.
- Пострадавшая северянка рассказала полицейским, что накануне она возвращалась домой в позднее время, из-за чего поссорилась с гражданским супругом. Тот разозлился, схватил трубу от пылесоса и ударил ей женщину по голове, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
60-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он свою вину признал и пояснил, что ему не понравился внешний вид возлюбленной, поздно пришедшей домой.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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