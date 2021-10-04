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Общество4 октября 2021 15:27

Как в Мурманске прошло шоу дронов на праздновании 105-летия города

Северяне впервые увидели шоу дронов
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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В шоу участвовало 500 дронов.

В шоу участвовало 500 дронов.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

3 октября на праздновании 105-летия Мурманска северяне увидели шоу дронов, которое стало первым в истории Заполярья.

На 10-минутное представление потратили 6,5 миллиона рублей, в нем было задействовано свыше 500 летательных аппаратов.

Дроны в небе на центральным сквером складывались в разные картины, составляя знаковые для столицы Заполярья образы: "Ждущую", "Алешу", знаменитую фотографию Евгения Халдея с оленем, суда и многое другое.

Как в Мурманске прошло шоу дронов на праздновании 105-летия города

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