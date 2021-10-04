Празднование 105-летия Мурманска посетило свыше 30 тысяч человек

Празднование 105-летия Мурманска прошло 3 октября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

3 октября в Мурманске с размахом отметили 105-летие города.

- По предварительным оценкам, в празднике приняли участие свыше 30 тысяч человек, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

День города в 2021 году отмечали как никогда широко. В честь юбилея был перекрыт проспект Ленина, работало несколько площадок, впервые состоялось шоу дронов.

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