Министром образования и науки Мурманской области стала Татьяна Ларина

Новым министром образования и науки стала Татьяна Ларина (в центре). Фото: минобразования МО

На оперативном совещании 4 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что министром образования и науки региона стала Татьяна Ларина.

- Ваша задача - продолжить проекты, начатые Ольгой Дзюбой, чтобы мы развивались в правильном направлении, - отметил глава региона, обратив внимание на опыт Татьяны Михайловны.

Ранее она была заместителем министра. Напомним: об отставке Ольги Дзюба стало известно 23 сентября - кресло в ведомстве она оставила ради кресла в Совете депутатов Мурманска.

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