На Нижне-Ростинском шоссе машину выкинуло на железнодорожные пути

Машину выкинуло на железнодорожные пути. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 2 октября в Мурманске произошло ДТП на Нижне-Ростинском шоссе. Около 22.00 машина перевернулась, после чего ее выкинуло с проезжей части на рельсы.

- Я останавливался. Бухой в ноль мужчина лежал на рельсах, рядом с машиной, женщина орет, потом встал и полез за руль. Потом подъехала скорая, и я уехал. Клеммы еще ему срезали, чтобы не полыхнуло, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Олег Милетин.

В аварии пострадал один человек.

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