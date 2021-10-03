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Происшествия3 октября 2021 11:32

В Мурманске дорожные рабочие сбили ларек с чебуреками

ДТП произошло на Прибрежной дороге
Ника СВЕТЛОВА
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Дорожные рабочие сбили ларек с выпечкой. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Дорожные рабочие сбили ларек с выпечкой. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В сентябре 2021 года на Прибрежной дороге в Мурманске начался большой ремонт: часть полотна уже сняли фрезеровальной машиной, подрядчик готовится к укладке нового асфальта.

Из-за работ на этом участке - одном из самых оживленных по движению в Мурманске - часто возникают заторы. А теперь случаются еще ДТП.

2 октября дорожные рабочие на спецмашине врезались в ларек с выпечкой и чебуреками на авторынке. К счастью, кроме самого строения, пострадавших нет.

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