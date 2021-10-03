За сутки в Мурманской области 167 человек заболели коронавирусом

Лидер по числу заболевших за сутки - Мурманск. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 3 октября 2021 года, за последние сутки 167 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 72 992 человек, количество летальных исходов - 2089 (+5 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+55, всего 35530), Мончегорск (+33, всего 5456) и Оленегорск (+20, всего 3852).

Выздоровели 55 260 северян, на лечении остаются 15 638 пациента.

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