Консервация «штокмановской» дороги в Териберке будет стоить полмиллиарда рублей

Ставшую ненужной дорогу в Териберке законсервируют. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Штокман» - один из самых крупных нереализованных проектов в Мурманской области. В Териберке до сих пор есть следы работы, которая велась перед началом работы на газоконденсатном месторождении. Так, к недостроенному заводу СПГ построили дорогу, которую теперь хотят консервировать.

- "Газпром" в октябре готовится провести открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение комплекса работ по консервации объекта капитального строительства "Освоение Штокмановского ГКМ. Подъездная дорога от с.п. Териберка до завода СПГ". Бюджет стройки – до 541 млн рублей. На работу подрядчика отводится год (срок исполнения обязательств по договору – ноябрь 2022), - пишет «Интерфакс».

На данный момент проект разработки «Штокмановского месторождения» заморожен.

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