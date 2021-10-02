"Горячая линия" по вопросам гриппа и ОРВИ заработает в Мурманской области

Северяне получат консультацию по проведению вакцинации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 октября в Мурманской области заработает "горячая линия" по вопросам гриппа и ОРВИ. На вопросы северян об этих видах заболеваний до 17 октября будут отвечать сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центра гиены и эпидемиологии в Мурманской области».

Телефоны "горячей линии" в каждом муниципалитете региона свои. Они работают в режиме рабочего времени: понедельник – четверг с 9.15 до 17.00, в пятницу с 9.15 до 15.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Номер "горячей линии" в Мурманске и Кольском районе: 8 815 2 472 429. Остальные телефоны можно посмотреть здесь.

Северяне получат консультацию по правильной подготовке к вакцинации, вопросам совмещения вакцинации против гриппа с другими прививками, местах, где проводится вакцинация от ОРВИ и гриппа. Помимо этого, родители смогут получить консультацию о том, как уберечь детей от заболевания ОРВИ и гриппом.

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