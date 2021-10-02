Жителя Мурманска осудили за преступления в Орловской области

Мурманчанин приговорен к 7 годам лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбежав из-под административного надзора, уроженец Мурманской области вместе с приятелем совершил преступления под Орлом.

Инцидент произошел в Болховском районе Орловской области. Будучи пьян вместе со своим приятелем, уроженцем Курска, мурманчанин угнал чужой автомобиль. Впоследствии северянин совершил грабеж и две кражи. Подробностей преступлений в прокуратуре не раскрывают.

По решению суда мужчин признали виновными. Мурманчанин приговорен к 7 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Жителю Курска назначено наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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