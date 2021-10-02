За последний день выявили 165 новых случаев заражения COVID-19.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 октября 2021 года составило 2089 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек. Это минимальный показатель за последние месяцы.
Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 277 умерших на 100 тысяч населения.
За последний день выявили 165 новых случаев заражения COVID-19.
Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 72 825 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Оленегорск.
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