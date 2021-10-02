За сутки в Мурманской области 165 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 15 524 пациента.
Фото: ИВАНОВА Диана
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 2 октября 2021 года, за последние сутки 165 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 72 825 человек, количество летальных исходов - 2089 (+5 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+59, всего 35475), Мончегорск (+31, всего 5423) и Оленегорск (+17, всего 3832).
Выздоровели 55 212 северян, на лечении остаются 15 524 пациента.
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