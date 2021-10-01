Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

В сентябре 2021 года заполярная атомная станция выдала в Единую энергетическую систему страны 821,6 млн кВтч электроэнергии, больше, чем за аналогичный период прошлого года на 54 млн кВтч, перевыполнив месячный план на 12%.

Для нужд предприятий и населения региона Кольская АЭС в третьем квартале 2021 года выработала 2 млрд кВтч. Всего с начала текущего года станция выработала 6 538 млн кВтч электроэнергии, обеспечив стабильное и надежное энергоснабжение потребителей Мурманской области и республики Карелия.

На Кольской АЭС в работе энергоблоки №1, 3, 4. Второй энергоблок находится в планово-предупредительном ремонте. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 900 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

По данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, радиационный фон в районе Кольской АЭС соответствует естественному природному фону на территории Мурманской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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