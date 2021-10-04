Экс-президент США Джимми Картер прилетал в Мурманск на рыбалку

4 октября Мурманск отмечает 105-й день рождения. К юбилею "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит тест, благодаря которому вы узнаете любопытные факты из истории города героя. Пройти тест можно здесь.

А пока можете прочитать правильный ответ на третий вопрос: какой экс-президент США в 2014 году прилетел в Мурманск ради рыбалки?

Оказывается, ради семги к нам на частном самолете прилетал Джимми Картер.

- 90-летний экс-президент США в течение недели будет ловить семгу на притоке Поноя — реке Рябога вместе с другими туристами, прибывшими в Мурманск чартерным рейсом, - писал тогда мурманский Bloger51, встречавший видного гостя в аэропорту.

Господин Картер провел в Мурманской области около недели, жил на комфортабельной рыболовецкой базе Рябога вместе с другими иностранными туристами. Река Поной считается одним из самых удачных мест для ловли семги на Кольском полуострове.

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