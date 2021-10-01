За сутки в Мурманской области 164 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 55 164 северянина, на лечении остаются 15 412 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 1 октября 2021 года, за последние сутки 164 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 72 660 человек, количество летальных исходов - 2084 (+6 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+57, всего 35416), Мончегорск (+35, всего 5392) и Оленегорск (+13, всего 3815).

Выздоровели 55 164 северянина, на лечении остаются 15 412 пациентов.

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