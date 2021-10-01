Жителя Карелии оштрафовали из-за мурманского оленя

Самого оленя отправили на карантин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Прионежского района Карелии получил штраф в 500 рублей за то, что привез в свое подсобное хозяйство в августе 2021 года оленя из Мурманской области.

- Маршрут перевозки не был согласован с Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора, ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ветеринарно-санитарное состояние животного и эпизоотическое благополучие территории его вывоза, также оформлены не были, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Самого оленя отправили на карантин.

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