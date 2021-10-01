Роспотребназор: В Мурманской области впервые наблюдается столь ранняя регистрация гриппа

Стоит отметить, что промежуток между прививками против ковида и гриппа должен составлять месяц.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Роспотребнадзоре Мурманской области рассказали об эпидемиологической обстановке в регионе. По словам специалистов, в регионе, как и в целом по России, впервые наблюдается столь ранняя регистрация подъема гриппа. Северян просят вакцинироваться, что защитить себя и снизить нагрузку на медиков.
- Мы не знаем, как может повести себя организм, если в нем окажется и коронавирус и вирус гриппа. Можно предположить, что состояние пациента будет тяжелее, - рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Марина Ермакова
Прививки от гриппа уже проводятся. Как правило, вакцинация протекает без осложнений. В первую очередь стоит привиться тем, кто переболел коронавирусом.
Сейчас уже привито более 37 тысяч жителей региона. Стоит отметить, что промежуток между прививками против ковида и гриппа должен составлять месяц.
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