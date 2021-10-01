За полгода в Мурманской области изъяли 4,2 килограмма наркотиков

За причастность к незаконному обороту наркотиков привлекли к административной ответственности 12 подростков. К ответственности также привлечены 30 родителей малолетних любителей зелья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области за 6 месяцев 2021 года показатели борьбы с незаконным оборотом наркотиков заметно улучшились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ упало на 13,4 %. На 12,5 % снизилось число несовершеннолетних, находящихся на учете в Мурманском областном наркологическом диспансере. Также удалось заблокировать 31 интернет-ресурс и 6 сообществ в соцсети «ВКонтакте», содержащих признаки пропаганды потребления наркотиков.

- Пресекли деятельность двух интернет-магазинов, выявили 38 лиц, причастных к их работе. В результате изъято 3,5 килограмм различных наркотических и психотропных веществ. Всего с начала 2021 года в Мурманской области правоохранители изъяли из оборота 4,2 килограмма наркотиков, - сообщили в правительстве региона.

За причастность к незаконному обороту наркотиков привлекли к административной ответственности 12 подростков. К ответственности также привлечены 30 родителей малолетних любителей зелья.

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