Появилось видео последствий нападения неизвестного с зажигательной смесью на здание правительства Мурманской области

Огонь повредил входную группу подъезда правительства Мурманской области. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Корреспондент "КП"-Мурманск" работает у здания правительства Мурманской области, на которое ночью напал неизвестный.

Напомним: мужчина подошел к центральному подъезду Ленина, 75, бросил ко входу коктейль Молотова и убежал.

Сразу после случившегося у здания выставили сотрудников Росгвардии, сейчас оцепление снято.

"КП" публикует фотографии и видео пострадавшей входной группы. Огонь успел частично повредить дверь.

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