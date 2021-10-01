Михаил Павлов: "Вокруг лагеря "Гандвиг" разгорелся скандал"

Лагерь "Гандвиг" сохранит оздоровительный профиль. Фото: правительство Мурманской области

Этой осенью лагерь "Гандвиг", несмотря на затянувшийся в нем ремонт, смог принять юных северян. Также известно о планах создать на его базе "Лагерь настоящих героев". На днях "Гандвиг" оказался в центре скандала, и не из-за ремонта.

- Кто-то под видом представителя педагогов лагеря, которые якобы хотят сохранить анонимность, начал распространять информацию, что лагерь закроют, он будет военным, детям туда будет не попасть, его вообще снесут и на его месте поставят палаточный городок. Причем никаких фактов, никаких доказательств. Просто: вставайте все на защиту лагеря! Кому и зачем это нужно? В этом еще предстоит разобраться, - рассказал глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Он заверил северян, что "Гандвиг" сохранят, просто в нем помимо оздоровительного профиля будет еще и военно-патриотический. Приезжать сюда смогут не только подростки, но и дети других возрастов, приоритет будет у жителей Мурманской области. Также лагерь станет круглогодичным и число мест в нем увеличится.

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