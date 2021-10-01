В правительстве Мурманской области рассказали, будут ли вводить новые ограничения из-за коронавируса

Число заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области растет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области опять пошел рост числа заболевших коронавирусом за сутки. Еще в начале сентября число зараженных за 24 часа было на уровне примерно 140 человек, а, по данным оперативного штаба при правительстве региона, 30 сентября оно составило уже 162.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: повлечет ли новая ковидная волна новые ограничения?

- Рассчитываем, что не придется вводить новые ограничения жизни и экономики, - сообщил на IV онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее в правительстве сообщили, что празднование 105-летия состоится и планов на ограничения нет.

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